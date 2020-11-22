Романчук встановив рекорд Європи на дистанції 800 м вільним стилем

Український плавець Михайло Романчук встановив новий рекорд Європи на дистанції 800 метрів вільним стилем на короткій воді, повідомляє sportarena.com. Українець показав результат – 7:25,73.

Романчук більш ніж на три секунди перевершив попередній рекорд француза Янніка Аньєль (7:29,17), який тримався 8 років. Світовий рекорд належить австралійцю Гранту Хекетту (7:23,42).

Михайло показав рекордний час в рамках International Swimming League. Українець виступає за італійську команду Aqua Centurions.

Романчук – дворазовий чемпіон Європи в Глазго, а також срібний призер чемпіонатів світу в Будапешті і Кванджу.