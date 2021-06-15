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Голкіпер збірної Польщі увійшов в історію чемпіонатів Європи

Войцех Щенсний став автором найшвидшого автогола.

Войцех Щенсний
Фото: EPA/UPG
Войцех Щенсний

На Євро-2020 у стартовому матчі групи Е в Санкт-Петербурзі зустрілися збірні Словаччини та Польщі.

Матч завершився перемогою словацької команди - 2:1.

Відкрив рахунок автоголом польський голкіпер Войцех Щенсний. На 18-й хвилині Роберт Мак прорвався в штрафний польської збірної і з кута пробив: м'яч влучив у штангу і від спини голкіпера зрикошетив у ворота.

Таким чином, Щенсний забив найшвидший автогол в історії чемпіонатів Європи, на 4 хвилини перевершивши "досягнення" хорватського гравця Ігоря Тудора, який відзначився на Євро-2004.

Крім того, 31-річний воротар "Ювентуса" став першим воротарем в історії Євро, який забив у свої ворота.

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