На Євро-2020 у стартовому матчі групи Е в Санкт-Петербурзі зустрілися збірні Словаччини та Польщі.
Матч завершився перемогою словацької команди - 2:1.
Відкрив рахунок автоголом польський голкіпер Войцех Щенсний. На 18-й хвилині Роберт Мак прорвався в штрафний польської збірної і з кута пробив: м'яч влучив у штангу і від спини голкіпера зрикошетив у ворота.
Таким чином, Щенсний забив найшвидший автогол в історії чемпіонатів Європи, на 4 хвилини перевершивши "досягнення" хорватського гравця Ігоря Тудора, який відзначився на Євро-2004.
1 - Poland's Wojciech Szczesny is the first goalkeeper to score an own-goal in European Championships history. Oops. #EURO2020 #POL #SVK pic.twitter.com/UKBfO0cTxN— OptaJoe (@OptaJoe) June 14, 2021
Крім того, 31-річний воротар "Ювентуса" став першим воротарем в історії Євро, який забив у свої ворота.