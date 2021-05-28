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Другий клуб Першої ліги гарантував собі виступ в Українській прем'єр-лізі наступного сезону

"Чорноморець" повертається до еліти.

У рамках 28-го туру Першої ліги в Харкові відбувся один з ключових матчів за вакантні дві путівки в Українську прем'єр-лігу - "Металіст-1925" приймав "Чорноморець".

Матч завершився перемогою одеситів - 1:0. Єдиний гол у матчі з пенальті на 12-й хвилині забив Ілля Путря.

Ця перемога гарантувала підопічним Олексія Антонова підвищення в класі на наступний сезон.

&quot;Чорноморець&quot;
Фото: ФК "Чорноморець"
"Чорноморець"

Нагадаємо, раніше аналогічного успіху домігся рівненський "Верес".

На третю путівку в УПЛ за два тури до фінішу претендують одразу 5 команд. "Металіст-1925", що займає третє місце, має 53 очки, слідом розташувалися "Агробізнес" (51), "Миколаїв" (49 і пропущений матч з "Волинню"), "Альянс" (47) і "Волинь" (46 і гра з "Миколаєвом").

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