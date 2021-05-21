Зеленський заявив, що йому не потрібні Гройсман, Яценюк і Тимошенко
Зеленський заявив, що йому не потрібні Гройсман, Яценюк і Тимошенко
Армія США замовила українські вантажівки КрАЗ
Армія США замовила українські вантажівки КрАЗ
Зеленський не виключає, що до вбивства Шеремета причетна контррозвідка СБУ
Зеленський не виключає, що до вбивства Шеремета причетна контррозвідка СБУ
Тимошенко анонсувала збір ініціативної групи з проведення референдуму проти продажу землі
Тимошенко анонсувала збір ініціативної групи з проведення референдуму проти продажу землі
Новые министры, знакомые лица
Новые министры, знакомые лица
Нацполіція затримала двох найвпливовіших в Україні "злодіїв у законі"
Нацполіція затримала двох найвпливовіших в Україні "злодіїв у законі"
Україна внесла до "чорного списку" трьох російських акторів
Україна внесла до "чорного списку" трьох російських акторів
Новий комунальний закон: хто, за що і як буде платити
Новий комунальний закон: хто, за що і як буде платити
На ДП "Антонов" пройшла пресконференція Зеленського. Відео (оновлено)
На ДП "Антонов" пройшла пресконференція Зеленського. Відео (оновлено)
ГоловнаСпорт

Президента клубу Української прем'єр-ліги дискваліфіковано на 5 років

Владислава Гельзіна на тривалий термін відлучено від футболу.

Президента клубу Української прем'єр-ліги дискваліфіковано на 5 років
Владислав Гельзін
Фото: olimpik.com.ua

КДК УАФ дискваліфікував президента "Олімпіка" Владислава Гельзіна на 5 років, повідомляє "Футбол 1/2/3".

Приводом для такого рішення стала поведінка президента донецького клубу після матчу 17-го туру УПЛ проти "Шахтаря" - 0:1. Гельзін двічі вривався в суддівську кімнату, а також некоректно висловлювався під час флешінтерв'ю.

Нагадаємо, на 38-й хвилині матчу нападник "Олімпіка" Таддеус Нкенг зрівняв рахунок, проте після перегляду відеоповтору головний арбітр матчу Юрій Іванов вирішив скасувати гол. Арбітр зафіксував офсайд, і це рішення, безсумнівно, було спірним, на що звернув увагу президент "Олімпіка", який з цього приводу опублікував на клубному сайті офіційну заяву.

Зокрема, Гельзін розкритикував роботу глави комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.

Зазначимо, що до 5 років дискваліфікації додали ще 5 років умовно, а також штраф у розмірі 250 тисяч гривень.

"УАФ прийняла рішення заборонити Гельзіну будь-яку футбольну діяльність терміном на 5 років. Плюс 5 років умовно, а також фінансовий штраф у 250 тисяч гривень за його дії під час і після матчу з "Шахтарем", - заявив відповідальний секретар КДК УАФ Ігор Грищенко.

"Гельзін вривався в суддівську кімнату, а також були нецензурні висловлювання після матчу під час прямого ефіру. Пряма санкція - 5 років.

Рішення може бути оскаржене в порядку апеляції, а після цього - в Лозанні", - акцентував функціонер.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також