Президента клубу Української прем'єр-ліги дискваліфіковано на 5 років

КДК УАФ дискваліфікував президента "Олімпіка" Владислава Гельзіна на 5 років, повідомляє "Футбол 1/2/3".

Приводом для такого рішення стала поведінка президента донецького клубу після матчу 17-го туру УПЛ проти "Шахтаря" - 0:1. Гельзін двічі вривався в суддівську кімнату, а також некоректно висловлювався під час флешінтерв'ю.

Нагадаємо, на 38-й хвилині матчу нападник "Олімпіка" Таддеус Нкенг зрівняв рахунок, проте після перегляду відеоповтору головний арбітр матчу Юрій Іванов вирішив скасувати гол. Арбітр зафіксував офсайд, і це рішення, безсумнівно, було спірним, на що звернув увагу президент "Олімпіка", який з цього приводу опублікував на клубному сайті офіційну заяву.

Зокрема, Гельзін розкритикував роботу глави комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.

Зазначимо, що до 5 років дискваліфікації додали ще 5 років умовно, а також штраф у розмірі 250 тисяч гривень.

"УАФ прийняла рішення заборонити Гельзіну будь-яку футбольну діяльність терміном на 5 років. Плюс 5 років умовно, а також фінансовий штраф у 250 тисяч гривень за його дії під час і після матчу з "Шахтарем", - заявив відповідальний секретар КДК УАФ Ігор Грищенко.

"Гельзін вривався в суддівську кімнату, а також були нецензурні висловлювання після матчу під час прямого ефіру. Пряма санкція - 5 років.

Рішення може бути оскаржене в порядку апеляції, а після цього - в Лозанні", - акцентував функціонер.