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УЄФА підрахував загальні втрати клубів від пандемії

Втрати складуть понад $10 млрд.

УЄФА підрахував загальні втрати клубів від пандемії
Фото: UEFA.com

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) прогнозує, що втрати клубів за два останні сезони на тлі пандемії коронавірусу складуть 8,7 млрд євро ($10,6 млрд), повідомляє "Спорт-Экспресс" дані зі звіту організації.

Клуби втратили 4 млрд євро від продажу квитків, 2,7 млрд - від спонсорських контрактів і 1,4 млрд - від телетрансляцій.

При цьому перенесення Євро-2020 і єврокубків через пандемію допомогло клубам зберегти близько 2 млрд євро, яких не було б отримано, якби турніри скасували.

Щорічні солідарні виплати клубам, які не потрапили в груповий турнір Ліги чемпіонів за період з 2018 по 2021 рік, становлять 558 млн євро. З них 108 млн виділили на клуби, які не пройшли кваліфікаційний раунд турніру, 32 млн - тим, хто вибув у плей-оф.

130 млн євро йдуть на розвиток молоді в клубах, які не змогли пробитися в турніри під егідою УЄФА. 269 млн виділяють на Лігу Європи, ще 21 млн виділено національним асоціаціям. Очікується, що солідарні виплати повинні значно збільшитися з 2021 по 2024 рік.

Крім того, звіт містить відповідь на заяву клубів-засновників Суперліги про те, що солідарні виплати командам, що не входять до складу турніру, складуть близько 8 млрд євро за наступні 23 роки.

"Повідомлення про 8 млрд євро за 23 роки й оманливі заяви про потроєння суми солідарних виплат повинні йти в правильному контексті, навіть якщо ніколи не здійсняться", - йдеться у звіті.

"Не звертаючись до розрахунків, скромне збільшення фінансування на 5% за рік, що значно нижче від минулих і нинішніх темпів, може принести понад 23 млрд євро солідарних виплат протягом 23 років. Зайве говорити, що 8 млрд - це втричі менше", - уточнено у звіті.

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