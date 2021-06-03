Суркіс вкрай негативно висловився про обов'язкову умову УАФ створити клубами УПЛ на сезон-2021/22 жіночі команди

Президент "Динамо" Ігор Суркіс поділився думкою, як чемпіон України виконуватиме обов'язкову умову Української асоціації футболу зі створення клубами вищого дивізіону своєї жіночої команди.

"До цього питання треба було підходити більш грамотно і заздалегідь. Буде в нас жіноча команда, але це ж просто формальність. Якщо ви хочете дійсно розвивати цей напрямок, якщо ви хочете, щоб був результат, то треба було починати з дитячих шкіл і дитячих команд для дівчаток, щоб вони здобули базову футбольну освіту і клуби ростили майбутніх футболісток", - цитує Суркіса клубна пресслужба.

"Прямо скажу - це чиста профанація. У нас буде своя команда за договором, ми переодягнемо їх у форму "Динамо", і вони будуть грати. Але це не будуть наші вихованки, не буде дійсно наша клубна команда. І вже точно не буде такої ситуації, як у "Ліоні", де їхній президент однаково переживає як за чоловічу, так і за жіночу команди", - зазначив президент клубу.

"До всього потрібен правильний підхід. Клубам треба було дати кілька років для підготовки до створення турніру для жіночих команд. Ми провели б селекцію, створили б академічні групи і в підсумку отримали б команду з власних вихованок. Треба підходити до таких питань планомірно, а не емоційно, аби на словах відповідати футбольній моді", - заявив Суркіс.

Нагадаємо, чемпіоном України серед жінок став "Житлобуд-1", який виграв десятий титул у клубній історії.