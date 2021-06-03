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Грізманн установив нове історичне досягнення збірної Франції

Антуан зіграв за Les Bleus 47-й матч поспіль.

Антуан Грізманн
Фото: EPA/UPG
Антуан Грізманн

Перед стартом Євро-2020 багато збірних проводять останні контрольні матчі.

Зокрема, чемпіони світу французи зустрічалися з валлійцями і здобули велику перемогу - 3:0.

Один гол на рахунку форварда "Барселони" Антуана Грізманна, для якого цей матч був 47-м поспіль за збірну Франції. Він є одноосібним лідером в історії команди за цим показником.

На другому місці - Патрік Вієйра (44 матчі поспіль).

Додамо, що в матчі з Уельсом уперше за 6 років у складі збірної Франції зіграв Карім Бензема, а Уго Льоріс провів 100-й матч як капітан національної команди.

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