Грізманн установив нове історичне досягнення збірної Франції

Перед стартом Євро-2020 багато збірних проводять останні контрольні матчі.
Зокрема, чемпіони світу французи зустрічалися з валлійцями і здобули велику перемогу - 3:0.
Один гол на рахунку форварда "Барселони" Антуана Грізманна, для якого цей матч був 47-м поспіль за збірну Франції. Він є одноосібним лідером в історії команди за цим показником.
На другому місці - Патрік Вієйра (44 матчі поспіль).
Antoine Griezmann aura pris part aux 47 derniers matchs disputés par l'@equipedefrance. La meilleure série de l'histoire pour un joueur avec les Bleus🇫🇷. #FRAPDG— Stats Foot (@Statsdufoot) June 2, 2021
Додамо, що в матчі з Уельсом уперше за 6 років у складі збірної Франції зіграв Карім Бензема, а Уго Льоріс провів 100-й матч як капітан національної команди.