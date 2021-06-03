Грізманн установив нове історичне досягнення збірної Франції

Фото: EPA/UPG Антуан Грізманн

Перед стартом Євро-2020 багато збірних проводять останні контрольні матчі.

Зокрема, чемпіони світу французи зустрічалися з валлійцями і здобули велику перемогу - 3:0.

Один гол на рахунку форварда "Барселони" Антуана Грізманна, для якого цей матч був 47-м поспіль за збірну Франції. Він є одноосібним лідером в історії команди за цим показником.

На другому місці - Патрік Вієйра (44 матчі поспіль).

Antoine Griezmann aura pris part aux 47 derniers matchs disputés par l'@equipedefrance. La meilleure série de l'histoire pour un joueur avec les Bleus🇫🇷. #FRAPDG — Stats Foot (@Statsdufoot) June 2, 2021

Додамо, що в матчі з Уельсом уперше за 6 років у складі збірної Франції зіграв Карім Бензема, а Уго Льоріс провів 100-й матч як капітан національної команди.