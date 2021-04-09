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Гравець "Барселони" втретє став батьком, і всі його діти народилися в один день

Антуану Грізманну навіть довелося пропустити тренування.

Антуан Грізманн
Фото: EPA/UPG
Антуан Грізманн

Найближчої суботи в Мадриді відбудеться чергове Ель Класіко - матч між "Реалом" і "Барселоною" в рамках 30-го туру Ла Ліги.

Багато фанів схвильовано очікують цієї події світового масштабу.

Однак Антуан Грізманн 8 квітня вже отримав свою порцію тривоги - у 30-річного французького гравця і його дівчини Еріки Чоперені народилася донька.

Про народження дівчинки на ім'я Альба Антуан повідомив у своєму Twitter.

Цікаво, що Альба з'явилася на світ в один день зі старшою сестрою Мією і братом Амаро. Старша донька Грізманна народилася 2016 року, а син Амаро - 2019-го.

Можна навіть не сумніватися, кому присвятить свій гол француз 10 квітня. Також не доводиться сумніватися в тому, що футболісти "Реала" зроблять усе можливе, щоб це посвячення не відбулося найближчої суботи.

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