Президент клубу УПЛ: у разі довічної дискваліфікації мені ніхто не зможе рот закрити

Президент "Олімпіка" Владислав Гельзін поділився думками про можливе усунення з футболу через його висловлювання про системне беззаконня в українському футболі.

"Нам надіслали цілий список претензій - там 99,9% зібрали висловлювань за весь період діяльності, ще з донецьких часів, у Другій і Першій лігах. Усі протоколи засідань. І тепер намагаються ці всі відповіді використовувати проти нас. Що це за ставлення? Ми утримуємо клуб, вкладаємо гроші. Один з небагатьох клубів, який приїхав із зони АТО, при цьому нам вдалося клуб не тільки зберегти, а ще й намагаємося розвиватися, незважаючи ні на що. Навіть слів немає", - цитує Гельзіна Footboom.com.

За його словами, є приклади, коли за схожі висловлювання тренера дискваліфікували на три гри, навіть не на рік. Тому його можливу дискваліфікацію на рік він вважає "показовим виступом".

"У нашій країні все можливо. Я ж наступив комусь на одне місце, їм це неприємно, і вони всіма методами хочуть улаштувати показовий виступ для залякування інших. Але ми будемо боротися до кінця", - переконливо заявив президент клубу.

"І якщо мене дискваліфікують, я піду з посади президента і буду боротися вже як цивільна особа. Мені ніхто не зможе рота закрити. І отоді я буду говорити все, що знаю, тому що сьогодні не маю можливості - на нас у разі чого то санкції, то штрафи, то дискваліфікації. Атестат, не дай бог, ще не дадуть клубу. Ми бачимо з розвитку сценарію, яка проти нас атака. Але руки опускати не маємо наміру", - зазначив Гельзін.

Нагадаємо, у рамках 17-го туру Української прем'єр-ліги в Києві відбулося донецьке дербі - "Олімпік" приймав "Шахтар".

Матч завершився мінімальною перемогою номінальних гостей - 1:0.

На 38-й хвилині матчу нападник "Олімпіка" Таддеус Нкенг зрівняв рахунок, проте після перегляду відеоповтору головний арбітр матчу Юрій Іванов вирішив скасувати гол. Арбітр зафіксував офсайд, і це рішення з певністю було спірним, на що звернув увагу президент "Олімпіка", який з цього приводу опублікував на клубному сайті офіційну заяву.

Пізніше Гельзін заявив, що в український футбол повернулося системне беззаконня, та грубо розкритикував діяльність голови Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.

За мотивами цієї ситуації КДК УАФ порекомендував довічно відсторонити президента донецького клубу.

Олімпік займає 11-те місце в турнірній таблиці Favbet Ліги. 11 квітня донецька команда зіграє проти "Колоса".