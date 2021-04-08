Майк Тайсон обрав двох легенд боксу, з якими хоче провести бої у 2021 році

Один з них - колишній суперник Кличка.

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі американець Майк Тайсон заявив, що хоче провести поєдинки з Евандером Холіфілдом і Ленноксом Льюїсом, повідомляє Boxing Scene.

"Залізний Майк" сподівається, що виставкові бої з двома ексчемпіонами в хевівейті пройдуть до кінця 2021 року.

"Я хочу Холіфілда і Льюїса цього року. Хочу їх обох, думаю, що зможу побитися з ними цього року. В іншому разі я проведу бій з Тайсоном Ф'юрі", - заявив Тайсон.

Раніше повідомляли, що Тайсон і Холіфілд практично домовилися про проведення їхнього третього бою 29 травня на арені Hard Rock Stadium в Маямі.

Свого часу Холіфілд двічі перемагав Тайсона - в 1996 і 1997 роках. Перший бій завершився перемогою Евандера технічним нокаутом, другий запам'ятався епізодом з відкушеною Тайсоном частиною вуха Холіфілда і дискваліфікацією Майка.

З Льюїсом Тайсон зустрічався 2002 року: британець нокаутував американця у восьмому раунді.

Нагадаємо, що з Ленноксом зустрічався і Віталій Кличко. Бій відбувся 21 червня 2003 року. У шостому раунді поєдинок зупинили через сильне розсічення у Кличка. Льюїс переміг технічним нокаутом. Хоча за записками суддів, на той момент українець перемагав.