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Арабы предложили Тайсону 20 млн долл. за бой с Холифилдом, - промоутер

Третий поединок между Майком и Эвандером приобретает реальные очертания.

Арабы предложили Тайсону 20 млн долл. за бой с Холифилдом, - промоутер
Майк Тайсон и Эвандер Холифилд
Фото: CBS Sports

Российский промоутер Владимир Хрюнов заявил, что включился в борьбу с одним арабским фондом за право провести третий бой между бывшими абсолютными чемпионами мира в хэвивейте Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом.

При этом россиянин хочет провести поединок в России.

"Недавно я говорил с Майком Тайсоном, а также с его представителем Азимом Спицером. Они сказали, что Тайсон собирается отправиться в мировой тур и провести несколько выставочных боев. Я предложил ему устроить выставочные поединки в России. Соперники на выбор – Сергей Харитонов и Александр Емельяненко", - цитирует Хрюнова "Спорт-Экспресс".

"А два дня назад я беседовал с Эвандером Холифилдом. Он сообщил, что ведет переговоры по организации поединка с Тайсоном. Эвандер считает, что бой более чем реален. По моим данным, арабский фонд предлагает Тайсону порядка 20 млн долл. за бой с Холифилдом. Этот же фонд намеревается организовать бой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа", - отметил промоутер.

"Дилемма - каким должен быть бой - выставочным или настоящим. Что такое выставочный бой? Это перчатки большего размера, возможно, шлем, это поединок без объявления победителя. Каким я вижу бой с участием Тайсона или Холифилда в России? Это большой футбольный стадион - в Москве или Екатеринбурге, это музыкальное шоу, это боксерский турнир, а венец всему - бой с легендой.

Конечно, будут те, кто скажут: "Бой Тайсона и Холифилда - это бой стариков, с которых песок сыпется". Но эти же люди бросят все свои дела и побегут смотреть. Тайсон vs Холифилд - бой планетарного масштаба", - уверенно заявил Хрюнов.

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