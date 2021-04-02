Холіфілд підтвердив бій з Майком Тайсоном

Фото: Celebrity News Евандер Холіфілд

Ексчемпіон світу у важкій вазі Евандер Холіфілд підтвердив організацію поєдинку проти іншої легенди, колишнього абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Майка Тайсона.

У своєму Twitter 58-річний Холіфілд висловився про бій 29 травня на 75-тисячній арені Hard Rock Stadium, Маямі, США.

"Усе чинне! І я готовий! Тільки цур, цього разу битися, а не кусатися!".

It's on!..... I'm ready! This time we fighting, ain’t no biting! 🥊👂🏿https://t.co/mQyNQaKaxG — Evander Holyfield (@holyfield) April 1, 2021

Свого часу Холіфілд двічі перемагав Тайсона: 1996 року - технічним нокаутом в 11-му раунді, а 1997-го - в матчі-реванші в результаті дискваліфікації Майка в третьому раунді. Тоді Тайсон відкусив Холіфілду шматок вуха.

Останній поєдинок на професійному рингу Холіфілд провів 2011 року, відправивши в нокаут Браяна Нільсена.

У листопаді 2020 року Тайсон провів виставковий бій з Роєм Джонсом. Поєдинок завершився нічиєю.