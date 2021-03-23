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Майку Тайсону виявилося мало 25 мільйонів доларів: він відмовився від третього поєдинку з Холіфілдом

Команда Холіфілда розчарована таким рішенням "Залізного Майка".

Майку Тайсону виявилося мало 25 мільйонів доларів: він відмовився від третього поєдинку з Холіфілдом
Евандер Холіфілд і Майк Тайсон
Фото: The Ring

Легендарний американський боксер, колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Майк Тайсон відмовився від контракту на 25 млн доларів за бій з іншою легендою боксу Евандером Холіфілдом, повідомляє MMA Fighting.

Зазначають, що сторони вели переговори протягом декількох місяців, проте в підсумку вимоги Тайсона стали неприйнятними для команди Холіфілда й угода зірвалася.

"Ми думали, що контракт буде укладено, але все розвалилося, коли люди Тайсона відхилили всі пропозиції. Ми вели переговори з добрими намірами, але схоже, що в підсумку просто змарнували час", - журиться менеджер Холіфілда Кріс Лоуренс.

Нагадаємо, в минулому співвітчизники зустрічалися в рингу двічі. І обидва поєдинки, причому останній зі скандалом, завершилися на користь Холіфілда.

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