У 30-му турі французької Ліги 1 відбулася битва не тільки лідерів чемпіонату "Лілля" і ПСЖ (2:4), але й аутсайдерів "Нанта" і "Лор'єна" (1:1).
Уже на другій хвилині господарі відкрили рахунок - 1:0. І цей результат протримався аж до 87-ї хвилини, коли фани стали свідками приголомшливого удару зі штрафного Армана Лор'янте.
М'яч був за метрів 40 від воріт, однак це не збентежило 22-річного дебютанта молодіжної збірної Франції.
Його удар був і потужним, і точним - 1:1.
Безсумнівно, гол Лор'янте претендуватиме на премію ФІФА імені Ференца Пушкаша як найкрасивіший цього року.
✨ "𝑳𝒆 𝒃𝒖𝒕 𝒅𝒖 𝒘𝒆𝒆𝒌-𝒆𝒏𝒅" signé @ArmandLauriente x @FCLorient ! 😱 pic.twitter.com/TZyFGOYFl2— Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) March 22, 2021