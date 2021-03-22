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У чемпіонаті Франції забито гол, який номінують на премію імені Пушкаша

Коли відстань не перешкода.

У чемпіонаті Франції забито гол, який номінують на премію імені Пушкаша
Арман Лорьянте
Фото: fclweb.fr

У 30-му турі французької Ліги 1 відбулася битва не тільки лідерів чемпіонату "Лілля" і ПСЖ (2:4), але й аутсайдерів "Нанта" і "Лор'єна" (1:1).

Уже на другій хвилині господарі відкрили рахунок - 1:0. І цей результат протримався аж до 87-ї хвилини, коли фани стали свідками приголомшливого удару зі штрафного Армана Лор'янте.

М'яч був за метрів 40 від воріт, однак це не збентежило 22-річного дебютанта молодіжної збірної Франції.

Його удар був і потужним, і точним - 1:1.

Безсумнівно, гол Лор'янте претендуватиме на премію ФІФА імені Ференца Пушкаша як найкрасивіший цього року.

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