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Зінченко став співучасником клубного рекорду "Манчестера Сіті"

"Містяни" вийшли в півфінал Кубка Англії.

Зінченко став співучасником клубного рекорду "Манчестера Сіті"
"Манчестер Сіті"
Фото: EPA/UPG

Напередодні завершилися матчі стадії 1/4 фіналу Кубка Англії.

Зокрема, клуб українця Олександра Зінченка "Манчестер Сіті" грав у Ліверпулі проти "Евертона" і домігся нелегкої перемоги - 2:0.

Переможний гол Ілкай Гюндоган забив лише на 84-й хвилині.

Таким чином, підопічні Хосепа Гвардіоли встановили клубний рекорд, повідомляє офіційний сайт "містян". "Манчестер Сіті" вперше в історії має серію із 17 гостьових ігор без поразок у всіх турнірах. За цей час команда здобула 15 перемог.

Зінченко провів на полі всі 90 хвилин.

У півфіналі Кубка Англії МС зустрінеться з "Челсі".

Додамо, що "Манчестер Сіті" вперше з сезону'1931/32 – 1933/34 три сезони поспіль виходить у півфінал Кубка Англії.

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