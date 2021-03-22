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"Шахтар" оштрафував і перевів Тайсона в дубль

На таке рішення керівництва клубу вплинув матч із "Ромою".

"Шахтар" оштрафував і перевів Тайсона в дубль
Тайсон
Фото: ФК "Шахтар"

Керівництво "Шахтаря" заслало в дубль півзахисника Тайсона, повідомляє телеканал Футбол 1/2/3.

Клуб також оштрафував гравця більш ніж на половину місячної зарплати за порушення спортивного режиму, інформує телеграм-канал "Бомбардир".

Причиною дисциплінарного покарання, за словами директора з футболу "Шахтаря" Даріо Срни, стала відмова хавбека розминатися і виходити на заміну під час матчу-відповіді Ліги Європи проти "Роми" (1:2).

Після цього клуб прийняв рішення відправити його в дубль, тепер він тренується там.

"Це гравець, який багато зробив для "Шахтаря", я особисто з ним багато грав, дружив, але на сьогодні ніхто не може бути вище від клубу. Ми всі професіонали, повинні виконувати свій контракт, поважати клуб, поважати команду.

Тайсон цього не зробив, і ми прийняли таке рішення", - прокоментував ситуацію колишній капітан команди, а нині функціонер клубу.

Тайсон не поїхав з основною командою до Харкова на матч 19-го туру Favbet Ліги проти ПФК "Львів" (2:3).

Швидше за все, Тайсон не гратиме і за дубль. 

Його контракт із "Шахтарем" добігає кінця по завершенню сезону.

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