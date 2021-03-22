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"Динамо" на 7 очок відірвалося від "Шахтаря" в чемпіонаті

Невдачі "гірників" не обмежилися євроареною.

&quot;Динамо&quot;
Фото: dynamomania.com
"Динамо"

У рамках 19-го туру Української прем'єр-ліги "Динамо" і "Шахтар" грали з львівськими командами - "Рухом" і "Львовом" відповідно.

Причому кияни приймали львів'ян, а "гірники" грали в гостях.

У поєдинку на НСК "Олімпійський" усі основні події, не беручи до уваги незабите пенальті Карлосом де Пеною на 10-й хвилині, відбулися в другій половині зустрічі.

У підсумку дубль Олександра Караваєва (59-та і 90+1 хвилини) і гол Данило Сідклея (82) зафіксували велику перемогу "Динамо" - 3:0.

Огляд матчу "Динамо" - "Рух".

Ще цікавіший сценарій був розіграний у Харкові, де номінальними господарями виступали львів'яни.

Матч був схожим на гру в наздоганялки. "Львів" виходив уперед, а "гірники" щоразу зрівнювали рахунок. Так тривало до рахунку 2:2.

На 73-й хвилині львів'яни з пенальті втретє вийшли вперед (3:2), і на цьому сценарій дав збій, бо підопічні Луїша Каштру не зуміли втретє рахунок зрівняти і зазнали другої поразки в чемпіонаті.

Огляд матчу "Львів" - "Шахтар".

За 7 турів до закінчення першості розрив між "Динамо" і "Шахтарем" збільшився до 7 очок.

Усе йде до того, що в УПЛ вперше за 5 років зміниться чемпіон.

Наступний тур відбудеться після міжнародної паузи 3 квітня.

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