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Гол капітана "Динамо" у ворота "Зорі" претендує на найкращий у сезоні Української прем'єр-ліги

Сергій Сидорчук розрядив гармату.

Сергій Сидорчук
Фото: УПЛ
Сергій Сидорчук

У рамках 18-го туру Української прем'єр-ліги київські "динамівці" обіграли в Запоріжжі "Зорю" - 2:0.

Поставив крапку в цьому непростому для підопічних Мірчі Луческу матчі Сергій Сидорчук. Причому зробив це капітан "Динамо" шедеврально. Під час розіграшу кутового Сидорчук упіймав м'яч з льоту і гарматним ударом відправив його під поперечину воріт Ніколи Васіля.

Додамо, що матчем на "Славутич-Арені" для "Зорі" перервалася серія з дев'яти перемог поспіль у чемпіонаті. Востаннє підопічні Віктора Скрипника в УПЛ втрачали очки в листопаді 2020 року, зігравши внічию з "Колосом", а програвали взагалі пів року тому - "Маріуполю".

Крім того, перший гол у матчі, забитий на 55-й хвилині Артемом Бєсєдіним, урвав "суху" серію Васіля, який не пропускав до цього моменту 394 хвилини. Голкіпер луганчан трохи не дотягнув до найкращої серії сезону, яка належить Бущану - 433 хвилини без пропущених голів.

Відзначимо, що Сидорчука визнано найкращим гравцем 18-го туру Favbet Ліги, а Луческу - найкращим тренером, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Мірча Луческу
Фото: УПЛ
Мірча Луческу
Огляд матчу "Зоря" - "Динамо".

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