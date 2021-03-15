ФІФА порушила справи проти російських футболістів

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) порушила дисциплінарні справи проти двох російських футболістів і футболістки. Про це повідомляє lenta.ru з посиланням на Російську футбольну спілку (РФС).

За інформацією джерела, футболістів запідозрили в порушенні антидопінгових правил 2013 року. Їхніх імен не називають. Зазначають, що мова не про колишніх гравців національних команд.

У РФС заявили, що контактують з ФІФА з цього питання і нададуть спортсменам юридичну допомогу.

Відзначимо, що 15 березня стало відомо про те, що нападника "Ростова" Володимира Обухова запідозрили у вживанні допінгу. Узята у 2013 році на зборах молодіжної збірної Росії у футболіста проба містила сліди забороненої речовини - метандієнону. Зазначалося, що з російської сторони були спроби приховати результат аналізу.