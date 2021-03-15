Ляшко розповів, як вакцинуватимуть літніх українців
Ляшко розповів, як вакцинуватимуть літніх українців
Дубінського, попри санкції США, обрано до керівництва партії "Слуга народу"
Дубінського, попри санкції США, обрано до керівництва партії "Слуга народу"
Новий український лоукост отримав право виконувати польоти
Новий український лоукост отримав право виконувати польоти
Зеленский: план «реставрация»
Зеленский: план «реставрация»
Відмова від монархії наразі не на часі, - Трюдо
Відмова від монархії наразі не на часі, - Трюдо
Дубінського зняли з посади голови київської обласної організації "Слуги народу" (оновлено)
Дубінського зняли з посади голови київської обласної організації "Слуги народу" (оновлено)
На Херсонщині затримали підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві семирічної дівчинки
На Херсонщині затримали підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві семирічної дівчинки
Львівських школярів з вівторка відправлять на дистанційне навчання
Львівських школярів з вівторка відправлять на дистанційне навчання
Британський університет пропонує замінити слова "батько" і "мати" гендерно-нейтральними
Британський університет пропонує замінити слова "батько" і "мати" гендерно-нейтральними
ГоловнаСпорт

ФІФА порушила справи проти російських футболістів

У списку також одна футболістка.

ФІФА порушила справи проти російських футболістів
Фото: ФІФА

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) порушила дисциплінарні справи проти двох російських футболістів і футболістки. Про це повідомляє lenta.ru з посиланням на Російську футбольну спілку (РФС).

За інформацією джерела, футболістів запідозрили в порушенні антидопінгових правил 2013 року. Їхніх імен не називають. Зазначають, що мова не про колишніх гравців національних команд.

У РФС заявили, що контактують з ФІФА з цього питання і нададуть спортсменам юридичну допомогу.

Відзначимо, що 15 березня стало відомо про те, що нападника "Ростова" Володимира Обухова запідозрили у вживанні допінгу. Узята у 2013 році на зборах молодіжної збірної Росії у футболіста проба містила сліди забороненої речовини - метандієнону. Зазначалося, що з російської сторони були спроби приховати результат аналізу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також