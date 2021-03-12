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Кейна визнали гравцем такого невдалого для України тижня в Лізі Європи

Експерти відзначили дубль віцекапітана "Тоттенгема".

Гаррі Кейн
Фото: EPA/UPG
Гаррі Кейн
Віцекапітана "Тоттенгема" Гаррі Кейн визнано найкращим гравцем тижня в Лізі Європи, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, "шпори" в Лондоні в першому матчі 1/8 фіналу переграли загребське "Динамо" - 2:0, обидва м'ячі - на рахунку 27-річного британця.

Кейн у номінації випередив Душана Тадича з "Аякса", кривдника донецького "Шахтаря" Лоренцо Пеллегріні з "Роми" і Роберто Сольдадо з "Гранади".

Цього сезону Гаррі забив 26 голів і віддав 16 результативних передач у 37 матчах "Тоттенгема" в усіх турнірах.

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