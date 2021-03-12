Кейна визнали гравцем такого невдалого для України тижня в Лізі Європи

Нагадаємо, "шпори" в Лондоні в першому матчі 1/8 фіналу переграли загребське "Динамо" - 2:0, обидва м'ячі - на рахунку 27-річного британця.
🌟 Гарри Кейн - Игрок недели в #ЛигаЕвропы ⚽️⚽️— УЕФА (@UEFAcom_ru) March 12, 2021
Справедливо? 🤔@hankookreifen | @SpursOfficial pic.twitter.com/tTVHLl6lhP
Кейн у номінації випередив Душана Тадича з "Аякса", кривдника донецького "Шахтаря" Лоренцо Пеллегріні з "Роми" і Роберто Сольдадо з "Гранади".
Цього сезону Гаррі забив 26 голів і віддав 16 результативних передач у 37 матчах "Тоттенгема" в усіх турнірах.