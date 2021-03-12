Агент Роналду провів переговори з "Реалом"

Фото: EPA/UPG Президент "Реала" Флорентіно Перес, Кріштіану Роналду і Жорже Мендеш

Агент Кріштіану Роналду Жорже Мендеш обговорив з "Реалом" варіант повернення зоряного португальця в Мадрид, повідомляє El Chiringuito TV. 🚨 EXCLUSIVA de @jpedrerol 🚨



"MENDES ha hablado con el REAL MADRID de la posibilidad del REGRESO de CRISTIANO". #ChiringuitoCristiano pic.twitter.com/kwaUZt7n1S — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 11, 2021

Раніше стало відомо, що "Ювентус" розглядає можливість продажу Роналду через його високу зарплату (31 млн євро). Кріштіану може піти вже в найближчу трансферну кампанію за 60 млн євро.