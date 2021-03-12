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Агент Роналду провів переговори з "Реалом"

Можливий камбек португальця на "Сантьяго Бернабеу".

Президент &quot;Реала&quot; Флорентіно Перес, Кріштіану Роналду і Жорже Мендеш
Фото: EPA/UPG
Президент "Реала" Флорентіно Перес, Кріштіану Роналду і Жорже Мендеш

Агент Кріштіану Роналду Жорже Мендеш обговорив з "Реалом" варіант повернення зоряного португальця в Мадрид, повідомляє El Chiringuito TV.

Раніше стало відомо, що "Ювентус" розглядає можливість продажу Роналду через його високу зарплату (31 млн євро). Кріштіану може піти вже в найближчу трансферну кампанію за 60 млн євро.

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