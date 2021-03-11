УАФ передала уповноваженому із захисту державної мови результати перевірки інциденту під час матчу УПЛ

Українська асоціація футболу (УАФ) передала уповноваженому із захисту державної мови Тарасу Кременю результати перевірки інциденту під час матчу ПФК "Львів" - "Колос" (0:0), повідомляє пресслужба УАФ.

Нагадаємо, за підсумками матчу 15-го туру УПЛ колишній головний тренер львів'ян Віталій Шумський поскаржився, що отримав жовту картку нібито за прохання до четвертого арбітра Миколи Кривоносова розмовляти українською мовою.

Учасники зустрічі також обговорили важливість дотримання правил закону про забезпечення функціонування державної мови на спортивних заходах.

Раніше з'явилася інформація, що Кривоносов має намір подати на Шумського в суд за наклеп.

Нагадаємо, Шумський покинув ПФК "Львів" на початку березня. На посаді його замінив колишній головний тренер "Полісся" Анатолій Безсмертний.