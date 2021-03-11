"Шахтар" зажадав прибрати з фасаду "Олімпійського" банери легенд "Динамо", - джерело

"Гірники" мають намір облаштувати на арені свою роздягальню.

Фото: УНІАН НСК "Олімпійський"

Донецький "Шахтар" має намір облаштувати третю роздягальню на НСК "Олімпійський" у клубних кольорах, для чого вже подано на розгляд Міністерства молоді та спорту України проєкт, повідомляє телеграм-канал "Динамо Київ Inside".

За інформацією джерела, роздягальня буде повністю належати одній команді.

Крім того, "Шахтар" поставив умову - зняти з фасаду арени банери легенд "Динамо-1975".

Нагадаємо, "гірники" підписали довгостроковий контракт з "Олімпійським", де свої матчі також грає і "Динамо". НСК "Олімпійський" перебуває в державній власності.