Промоутер Усика заявив, що не уявляє, де відбудеться бій Усик - Джойс і чи відбудеться взагалі

Очікується, що наступним суперником колишнього абсолютного чемпіона світу в крузервейті Олександра Усика (18-0, 13 КО) стане також непереможений британець Джо Джойс (12-0, 11 КО).

Однак промоутер українського боксера Олександр Красюк повідомив, що наразі немає жодних домовленостей про проведення цього бою. За його словами, він хотів би віддати бій на торги.

"Щоб уникнути будь-яких складнощів, я волів би, щоб бій пішов на торги. Поєдинок іде на торги, і ринок показує його справжню вартість. Це всім вигідно, особливо бійцям", - цитує Красюка Fightnews.info / iFL TV.

При цьому промоутер заявив, що ще не знає локації майбутнього бою.

"Я не уявляю, де відбудеться бій Усик - Джойс. Я навіть не впевнений, чи відбудеться він взагалі. Питання в тому, чи пройде бій Джошуа - Ф'юрі. У них є одна проблема - час, який спливає. Якщо вони не анонсують бій протягом наступних трьох тижнів, то немає шансів на те, що WBO буде так довго чекати", - зазначив Красюк.

"Без підтвердження цього поєдинку WBO не може оголосити бій за тимчасовий титул. У мене є передчуття, що бій Джошуа - Ф'юрі не відбудеться найближчим часом. У такому разі Джошуа доведеться або звільнити титул, або битися з Усиком", - підкреслив промоутер Усика.

Нагадаємо, для українця майбутній бій стане третім у суперважкій вазі. З 2019 року Усик здобув перемоги над Чаззом Візерспуном і Дереком Чісорою.