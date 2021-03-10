Легендарний стадіон "Маракана" перейменують на честь Пеле

Тепер це буде "королівський" стадіон.

Фото: Вікіпедія "Маракана"

Всесвітньо відомий бразильський стадіон "Маракана" отримає нову назву після того, як у вівторок законодавчий орган штату Ріо-де-Жанейро проголосував за зміну його офіційної назви на стадіон "Едсон Арантес ду Насіменто - Рей Пеле", повідомляє СNN.

Пеле багато разів грав на стадіоні за збірну Бразилії і "Сантос", за який забив на ньому свій 1000-й гол 1969 року в матчі проти місцевого клубу "Васко да Гама".

"Це гідне вшанування людини, визнаної в усьому світі за його внесок у бразильський футбол і за відповідні заслуги перед нашою країною", - сказав заступник відповідального за проєкт.

"Рей" (rei) у португальській означає "король".

Стадіон, на якому проходили фінальні матчі чемпіонатів світу 1950 і 2014 років, а також церемонія відкриття Олімпійських ігор 2016 року, давно названо на честь журналіста Маріо Філью, який лобіював його будівництво в 1940-х роках.

Законодавчий орган заявив, що футбольний стадіон перейменують, але великий спортивний комплекс навколо нього може зберегти нинішню назву.

Більшість бразильців іменують його "Маракана" - за назвою району, в якому він розташований.

Губернатор штату Ріо повинен схвалити зміни, що не отримали одностайного схвалення футбольних фанатів. Значна частина заявляла, що Маріо Філью більше гідний цієї честі. Тим паче, що Пеле народився у штаті Мінас-Жерайс і прожив значну частину свого життя в штаті Сан-Паулу.

Раніше Неаполь перейменував стадіон "Сан-Паоло" на честь Дієго Марадони.