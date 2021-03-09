Юрген Клопп висловився про перспективу замінити Льова біля керма збірної Німеччини

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов заявив, що після закінчення Євро-2020 залишить свою посаду.
Тим часом наставник "Ліверпуля" Юрген Клопп спростував чутки про те, що саме він замінить співвітчизника на чолі Бундестіму.
"Ні, я не буду доступним як потенційний головний тренер збірної Німеччини влітку цього року або після літа.
У мене залишилося три роки за контрактом із "Ліверпулем". Це проста ситуація: ти підписуєш контракт і повинен виконувати його", - цитує 53-річного німецького фахівця Daily Express.