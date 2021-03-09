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Юрген Клопп висловився про перспективу замінити Льова біля керма збірної Німеччини

"У мене залишилося три роки за контрактом із "Ліверпулем".

Йоахім Льов і Юрген Клопп
Фото: EPA/UPG
Йоахім Льов і Юрген Клопп

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов заявив, що після закінчення Євро-2020 залишить свою посаду.

Тим часом наставник "Ліверпуля" Юрген Клопп спростував чутки про те, що саме він замінить співвітчизника на чолі Бундестіму.

"Ні, я не буду доступним як потенційний головний тренер збірної Німеччини влітку цього року або після літа.

У мене залишилося три роки за контрактом із "Ліверпулем". Це проста ситуація: ти підписуєш контракт і повинен виконувати його", - цитує 53-річного німецького фахівця Daily Express.

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