Юрген Клопп висловився про перспективу замінити Льова біля керма збірної Німеччини

"У мене залишилося три роки за контрактом із "Ліверпулем".

Фото: EPA/UPG Йоахім Льов і Юрген Клопп

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов заявив, що після закінчення Євро-2020 залишить свою посаду.

Тим часом наставник "Ліверпуля" Юрген Клопп спростував чутки про те, що саме він замінить співвітчизника на чолі Бундестіму.

"Ні, я не буду доступним як потенційний головний тренер збірної Німеччини влітку цього року або після літа.

У мене залишилося три роки за контрактом із "Ліверпулем". Це проста ситуація: ти підписуєш контракт і повинен виконувати його", - цитує 53-річного німецького фахівця Daily Express.