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Три українські легкоатлетки заразилися коронавірусом на чемпіонаті Європи в Польщі

Легкоатлетичний форум не минув безслідно для здоров'я.

Фото: instagram.com/1kateryna_klymiuk1

Три українські легкоатлетки здали позитивні тести на коронавірус після Чемпіонату Європи в закритих приміщеннях у Торуні, повідомляє sportarena.com.

Позитивні тести здали учасниці естафети 4х400 метрів Анна Рижикова, Аліна Логвиненко та Катерина Климюк. Вікторія Ратнікова, яка жила з Климюк в одній кімнаті, також вирушила на самоізоляцію.

"Сьогодні вони зробили повторний тест - він підтвердився. Їх перевезли в готель, там усе нормально. Звичайно, тільки виходити поки що нікуди не дозволяють", - цитує головного тренера збірної України В'ячеслава Тиртишника видання.

"Ми будемо намагатися і все робити для того, щоб якомога швидше їх забрати. Сподіваюся, що через п'ять днів будуть уже негативні тести. Але за встановленими правилами, повинні провести там десять днів", - зазначив Тиртишник.

Чемпіонат Європи з легкої атлетики завершився вчора. Україна завоювала три медалі: Марина Бех-Романчук і Ярослава Магучіх виграли "золото", Ірина Геращенко здобула "срібло".

У медальному заліку Україна посіла шосте місце.

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