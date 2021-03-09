Україна зайняла шосте місце на Чемпіонаті Європи з легкої атлетики в закритих приміщеннях

У скарбничці української збірної - три медалі.

Фото: EPA/UPG Ярослава Магучіх (праворуч) та Ірина Геращенко

У польському Торуні пройшов Чемпіонат Європи-2021 з легкої атлетики в закритих приміщеннях.

Турнір став головним стартом зими для легкоатлетів і першим континентальним чемпіонатом в олімпійському сезоні.

У медальному заліку Україна посіла шосте місце. В активі нашої збірної - три медалі. Марина Бех-Романчук виграла "золото" в стрибках у довжину, а Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко зайняли перші два місця в стрибках у висоту.

Медальний залік чемпіонату Європи: