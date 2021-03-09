Україна зайняла шосте місце на Чемпіонаті Європи з легкої атлетики в закритих приміщеннях

У польському Торуні пройшов Чемпіонат Європи-2021 з легкої атлетики в закритих приміщеннях.
Турнір став головним стартом зими для легкоатлетів і першим континентальним чемпіонатом в олімпійському сезоні.
У медальному заліку Україна посіла шосте місце. В активі нашої збірної - три медалі. Марина Бех-Романчук виграла "золото" в стрибках у довжину, а Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко зайняли перші два місця в стрибках у висоту.
Медальний залік чемпіонату Європи:
- 1. Нідерланди 4/1/2 - 7
- 2. Португалія 3/0/0 - 3
- 3. Велика Британія 2/4/6 - 12
- 4. Бельгія 2/2/1 - 5
- 5. Франція 2/2/0 - 4
- 6. УКРАЇНА 2/1/0 - 3
- 7. Норвегія 2/0/0 - 2
- Швейцарія 2/0/0 - 2
- 9. Польща 1/5/4 - 10
- 10. Іспанія 1/2/2 - 5
- 11. Швеція 1/2/1 - 4
- 12. Італія 1/1/1 - 3
- 13. Чехія 1/1/0 - 2
- 14. Білорусь 1/0/1 - 2
- 15. Греція 1/0/0 - 1
- 16. Німеччина 0/2/4 - 6
- 17. Фінляндія 0/1/2 - 3
- 18. Азербайджан 0/1/0 - 1
- Словенія 0/1/0 - 1
- 20. Хорватія 0/0/1 - 1
- Угорщина 0/0/1 - 1
- Словаччина 0/0/1 - 1