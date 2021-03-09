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Україна зайняла шосте місце на Чемпіонаті Європи з легкої атлетики в закритих приміщеннях

У скарбничці української збірної - три медалі.

Ярослава Магучіх (праворуч) та Ірина Геращенко
Фото: EPA/UPG
Ярослава Магучіх (праворуч) та Ірина Геращенко

У польському Торуні пройшов Чемпіонат Європи-2021 з легкої атлетики в закритих приміщеннях.

Турнір став головним стартом зими для легкоатлетів і першим континентальним чемпіонатом в олімпійському сезоні.

У медальному заліку Україна посіла шосте місце. В активі нашої збірної - три медалі. Марина Бех-Романчук виграла "золото" в стрибках у довжину, а Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко зайняли перші два місця в стрибках у висоту.

Медальний залік чемпіонату Європи:

  • 1. Нідерланди 4/1/2 - 7
  • 2. Португалія 3/0/0 - 3
  • 3. Велика Британія 2/4/6 - 12
  • 4. Бельгія 2/2/1 - 5
  • 5. Франція 2/2/0 - 4
  • 6. УКРАЇНА 2/1/0 - 3
  • 7. Норвегія 2/0/0 - 2
  • Швейцарія 2/0/0 - 2
  • 9. Польща 1/5/4 - 10
  • 10. Іспанія 1/2/2 - 5
  • 11. Швеція 1/2/1 - 4
  • 12. Італія 1/1/1 - 3
  • 13. Чехія 1/1/0 - 2
  • 14. Білорусь 1/0/1 - 2
  • 15. Греція 1/0/0 - 1
  • 16. Німеччина 0/2/4 - 6
  • 17. Фінляндія 0/1/2 - 3
  • 18. Азербайджан 0/1/0 - 1
  • Словенія 0/1/0 - 1
  • 20. Хорватія 0/0/1 - 1
  • Угорщина 0/0/1 - 1
  • Словаччина 0/0/1 - 1
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