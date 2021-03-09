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Геї Італії образилися на Ібрагімовича після його жарту на музичному фестивалі в Сан-Ремо

Не всі жарти Златана зрозумілі гей-спільноті.

Геї Італії образилися на Ібрагімовича після його жарту на музичному фестивалі в Сан-Ремо
Фото: Twitter

Представник гей-партії Італії Фабріціо Марраццо звинуватив форварда "Мілана" Златана Ібрагімовича в гомофобії та дискримінації, повідомляє Football Italia.

39-річний швед під час виступу на музичному фестивалі в Сан-Ремо (разом з головним тренером "Болоньї" Синишею Михайловичем був запрошеним гостем івенту) дозволив собі неоднозначний, на думку ЛГБТ-спільноти, жарт.

Ведучий вечора Амадеус попросив Златана спрогнозувати, як виглядало б шоу, якби пройшло у нього вдома.

"Співаки - у вітальні, дівчата - зі Златаном. Ти на кухні робиш мені каву", - відповів форвард.

Після цього Амадеус поцікавився, куди відправлять бісексуального співака Ахілла Лауро.

"Ми помістимо його в гараж, щоб він наглядав за машинами. Злодії не ввійдуть і нічого не вкрадуть, тому що вони його бояться", - сказав Ібрагімович.

Марраццо заявив, що ці слова були принизливими для представників ЛГБТ-спільноти. Також він зазначив, що у 2010 році Златан уже дозволяв собі гомофобні жарти.

Нагадаємо, зоряний дует Ібрагімович - Михайлович на фестивалі в Сан-Ремо виконав пісню "Я волоцюга".

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