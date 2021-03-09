Головний тренер збірної Німеччини з футболу залишить свою посаду

Він зробить це після Євро-2020.

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов покине свою посаду влітку, після Євро-2020, повідомляє офіційний сайт Німецької футбольної спілки (DFB).

61-річний фахівець вирішив достроково розірвати угоду з організацією, чинну до Чемпіонату світу-2022 в Катарі.

"Роблю цей крок свідомо. Сповнений гордості і величезної вдячності. У той самий час дуже мотивований перед Євро", - заявив Льов.

Нагадаємо, Льов був головним конструктором ренесансу збірної Німеччини. Із серпня 2006 року, коли німець очолив національну команду, Бундестім виграла ЧС-2014, була бронзовим призером ЧС-2010, фіналістом Євро-2008, брала "бронзу" Євро-2012 і Євро-2016.