Шевченко не включив одного з найсильніших гравців "Динамо" в розширений список на березневі матчі збірної

Віталій Буяльський залишився поки що поза національною командою.

Національна команда України в березні має провести три матчі в рамках відбору на Чемпіонат світу-2022 в Катарі: проти Франції (24 березня), Фінляндії (28 березня) і Казахстану (31 березня).

Українська асоціація футболу опублікувала розширений список збірної на ці матчі.

Дивує відсутність у ньому одного з кращих футболістів "Динамо" Віталія Буяльського, який забив обидва м'ячі в поєдинках 1/16 фіналу Ліги Європи проти "Брюгге".

Воротарі: Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва - "Шахтар"), Георгій Бущан ("Динамо"), Дмитро Різник ("Ворскла") і Андрій Лунін ("Реал", Іспанія).

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Віктор Корнієнко (усі - "Шахтар"), Ілля Забарний, Олександр Сирота, Олександр Тимчик, Олександр Караваєв (усі - "Динамо"), Юхим Конопля ("Десна"), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія) і Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Євген Коноплянка (усі - "Шахтар"), Володимир Шепелєв, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (усі - "Динамо"), Ігор Харатін, Олександр Зубков (обидва - "Ференцварош", Угорщина), Руслан Маліновський, Віктор Коваленко (обидва - "Аталанта", Італія), Євген Макаренко ("Кортрейк", Бельгія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія) і Андрій Ярмоленко ("Вест Гем", Англія).

Форварди: Жуніор Мораес ("Шахтар"), Артем Бєсєдін ("Динамо") і Роман Яремчук ("Гент", Бельгія).