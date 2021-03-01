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"Ліверпуль" забив 7000-й гол у чемпіонаті Англії

Автором суперювілейного гола став Роберто Фірміно.

Роберто Фірміно
Фото: EPA/UPG
Роберто Фірміно

У рамках 26-го туру Англійської прем'єр-ліги "Ліверпуль" нарешті перервав свою 4-матчеву серію поразок, обігравши на виїзді "Шеффілд Юнайтед" - 2:0.

Другий гол "червоних" на "Бремолл Лейн", забитий Роберто Фірміно, став 7000-м для чемпіонів АПЛ у вищих дивізіонах чемпіонату Англії за всю історію.

"Ліверпуль" став другою командою, яка досягла цієї позначки. Першими 7000 голів забили їхні земляки з "Евертона" (7108 голів нині).

"Ліверпуль" дебютував в елітному дивізіоні чемпіонату Англії в сезоні-1894/95. Клуб з "Енфілда" є 19-разовим чемпіоном Англії, більше англійський чемпіонат вигравав тільки "Манчестер Юнайтед" (20 разів).

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