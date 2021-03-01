Фото: EPA/UPG Роберто Фірміно

У рамках 26-го туру Англійської прем'єр-ліги "Ліверпуль" нарешті перервав свою 4-матчеву серію поразок, обігравши на виїзді "Шеффілд Юнайтед" - 2:0.

Другий гол "червоних" на "Бремолл Лейн", забитий Роберто Фірміно, став 7000-м для чемпіонів АПЛ у вищих дивізіонах чемпіонату Англії за всю історію.

"Ліверпуль" став другою командою, яка досягла цієї позначки. Першими 7000 голів забили їхні земляки з "Евертона" (7108 голів нині).

7,000 - Liverpool’s second goal was their 7,000th in the English top-flight, becoming only the second team to reach that tally, after Everton (7,108 goals). Milestone. pic.twitter.com/8r1a2CDJVY — OptaJoe (@OptaJoe) February 28, 2021

"Ліверпуль" дебютував в елітному дивізіоні чемпіонату Англії в сезоні-1894/95. Клуб з "Енфілда" є 19-разовим чемпіоном Англії, більше англійський чемпіонат вигравав тільки "Манчестер Юнайтед" (20 разів).