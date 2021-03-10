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Футбольну асоціацію Англії вперше за 157-річну історію може очолити жінка

Деббі Гьюітт може увійти в історію.

Футбольну асоціацію Англії вперше за 157-річну історію може очолити жінка
Деббі Гьюітт
Фото: VICKI COUCHMAN/THE TIMES

Футбольна асоціація Англії (FA) стоїть на порозі історичної події - вперше в 157-річній історії FA її головою може стати жінка - 57-річна Деббі Гьюітт, повідомляє The Times.

Гьюітт - колишній виконавчий директор Королівського автоклубу Великої Британії, і вона є головним претендентом на цю посаду. FA збирається оголосити про призначення в квітні.

Гьюітт є прихильницею "Ліверпуля" і в разі обрання повинна також очолити процес подачі спільної заявки Великої Британії і Ірландії на проведення Чемпіонату світу 2030 року.

Новий глава FA буде призначений замість Грега Кларка, який пішов у відставку в листопаді минулого року після расистського скандалу. Кларк використовував у своїй промові про расизм у футболі словосполучення "кольорові гравці", після чого вибачився.

Виконуючим обов'язки голови FA був призначений Пітер Маккормік.

Відзначимо, що річний оклад керівника FA становить 190 тисяч фунтів.

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