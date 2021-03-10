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Британська легкоатлетка пояснила, навіщо бігла в масці на чемпіонаті Європи

Тіффані Портер здивувала уболівальників і фахівців.

Тіффані Портер
Фото: EPA/UPG
Тіффані Портер

Представниця Великобританії Тіффані Портер, яка спеціалізується в бігу на спринтерські дистанції пояснила, чому під час забігу на 60 м з бар'єрами на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в приміщенні вона бігла в масці.

"Так, носіння маски стало гарячою темою в останній час. Але це всього лише запобіжний захід, щоб мені було трохи комфортніше. Наявність маски для мене не має принципового значення, тому що так я тренуюся щодня. Коли перебуваю поза домом, я завжди в масці", - наводить слова Портер iltalehti.fi.

Додамо, що Портер на ЧЄ-2 021 взяла "бронзу".

Фото: iltalehti.fі

Нагадаємо, Україна зайняла на цьому чемпіонаті шосте місце у медальному заліку.

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