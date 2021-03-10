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Роналду вперше за 16 років не забив у плей-оф Ліги чемпіонів

Португалець не зумів відзначитися у двох матчах проти "Порту".

Роналду вперше за 16 років не забив у плей-оф Ліги чемпіонів
Кріштіану Роналду
Фото: EPA/UPG

Форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду у двох матчах проти "Порту" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів не забив жодного гола.

Португалець уперше з 2005 року не зумів відзначитися в плей-оф єврокубкового турніру. У сезоні-2004/05 він грав за "Манчестер Юнайтед". "Червоні дияволи" на стадії 1/8 фіналу поступилися "Мілану" у двох матчах з однаковим рахунком 0:1. Наступного сезону він не виступав у плей-оф, а в усіх наступних стабільно забивав у матчах на виліт.

Зазначимо, що в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Ювентус" обіграв "Порту" з рахунком 3:2, але в наступний раунд вийшов португальський клуб завдяки голам на виїзді.

Додамо, що того дня 17 років тому "Порту" нокаутував команду Роналду: на "Олд Траффорд" португальський клуб, який тоді очолював Жозе Моуріньо, на останній хвилині матчу-відповіді 1/8 фіналу зрівняв рахунок проти "Манчестера Юнайтед" (1:1) і за рахунок перемоги в домашньому поєдинку (2:1) пройшов далі.

Нагадаємо, в тому сезоні "Порту" виграв ЛЧ.

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