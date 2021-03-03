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Буффон розповів, коли завершить спортивну кар'єру

Залишилося максимум 1,5 року.

Буффон розповів, коли завершить спортивну кар'єру
Джанлуїджі Буффон
Фото: Альберто Гандольфо/Pacific/Sipa

Легендарний голкіпер "Ювентуса" 43-річний Джанлуїджі Буффон, який є рекордсменом за виступами за Squadra Azzurra (176 ігор), зізнався, коли остаточно має намір завершити кар'єру.

За його словами, станеться це щонайпізніше в червні 2023 року.

"У мене в голові є точка максимум. Після неї я точно не буду грати. Це червень 2023 року. Це максимум, справжній максимум. Але я можу закінчити кар'єру і через чотири місяці", - заявив голкіпер в інтерв'ю The Guardian.

У поточному сезоні Буффон провів 5 матчів у чемпіонаті Італії, в трьох з яких зберіг ворота сухими.

Нагадаємо, що Буффон став найкращим голкіпером XXI століття за версією Міжнародної федерації футбольної історії.

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