Буффон розповів, коли завершить спортивну кар'єру

Легендарний голкіпер "Ювентуса" 43-річний Джанлуїджі Буффон, який є рекордсменом за виступами за Squadra Azzurra (176 ігор), зізнався, коли остаточно має намір завершити кар'єру.

За його словами, станеться це щонайпізніше в червні 2023 року.

"У мене в голові є точка максимум. Після неї я точно не буду грати. Це червень 2023 року. Це максимум, справжній максимум. Але я можу закінчити кар'єру і через чотири місяці", - заявив голкіпер в інтерв'ю The Guardian.

У поточному сезоні Буффон провів 5 матчів у чемпіонаті Італії, в трьох з яких зберіг ворота сухими.

Нагадаємо, що Буффон став найкращим голкіпером XXI століття за версією Міжнародної федерації футбольної історії.