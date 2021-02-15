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Менні Пак'яо готовий до бою з Кроуфордом за $40 млн

"Мені б хотілося побитися з кимось, хто володіє титулом. Ми сказали Бобу Аруму, що я готовий до зустрічі з Кроуфордом". 

Менні Пак'яо готовий до бою з Кроуфордом за $40 млн
Менни Пак'яо
Фото: boxingscene.com

Перший і, на даний момент, єдиний боксер, який ставав чемпіоном світу у восьми вагових категоріях Менні Пак'яо, позбавлений недавно титулу чемпіона за версією WBA Super в напівсередній вазі, заявив, що готовий провести поєдинок з будь-яким з чемпіонів дивізіону.

За словами 42-річного філіппінця, він погодиться вийти на бій з чемпіоном світу за версією WBO Теренсом Кроуфордом за $40 млн.

"Мені б хотілося побитися з кимось, хто володіє титулом. Ми сказали Бобу Аруму, що я готовий до зустрічі з Кроуфордом. Погоджуся на поділ гонорарів, при якому отримаю $40 млн, а Кроуфорд - $10 млн. Готовий битися з ким завгодно. Ви мене знаєте, я не уникаю викликів, давайте мені їх", - наводить слова Менні BoxingScene.

Нагадаємо, Пак'яо в останній раз з'являвся на рингу в липні 2019 року. Тоді він переміг за очками Кіта Турмана.

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