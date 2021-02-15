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Арнольд Шварценеггер вшанував пам'ять Юрія Власова

Уродженець Макіївки Власов - перша людина на планеті Земля, який підняв понад 200 кг з помосту над головою.

Юрій Власов і Арнольд Шварценеггер
Фото: Twitter
Юрій Власов і Арнольд Шварценеггер

Голлівудський актор, колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер висловився з приводу кончини свого кумира, радянського важкоатлета Юрія Власова.

Олімпійський чемпіон Рима-1960 помер в суботу, 13 лютого, на 86-му році життя.

"Юрій Власов вчив нас усіх, що "неможливо"- це просто слово. Він був першою людиною, хто штовхнув 200 кілограмів, - написав Шварценеггер у Twitter. - Він надихнув мене, коли я молодим атлетом зустрів його в 1961 році. Через таких людей я відмовляюся говорити, що створив себе сам. Мені пощастило дізнатися його пізніше, і тоді мені просто знесло дах. Ця людина не просто великий важкоатлет. Власов - великий мислитель. Він говорив про поезію і політиці, як професор. А навколо нього було набагато більше книг, ніж важких".

За словами неодноразового володаря титулу "Містер Олімпія", Власов був унікальною людиною і вірив в силу розуму набагато більше, ніж в фізичну силу.

"Він сказав мені, що сила тіла ніщо в порівнянні з силою розуму. Власов був одним з найсильніших людей на планеті і вірив в те, що справжня сила йде з слів, - відмітив Шварценеггер. - Він був дійсно єдиним у своєму роді. Сподіваюся, що кожен з нас може знайти натхнення через його історію. Мені пощастило дізнатися Власова, і я буду сильно нудьгувати. Мої думки з його сім'єю", - зазначив "Залізний Арні".

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