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Бій Усика з Джойсом буде за пояс чемпіона WBO

Вже у наступному поєдинку українець може стати чемпіоном світу в суперважкій вазі.

Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа
Фото: boxingscene.com
Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа

Промоутер чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа (23–1, 21 КО) Едді Гірн заявив, що Джошуа і володарь титулу WBC Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) близькі до підписання контракту, який передбачає проведення двох боїв між боксерами.

Перший буде за всі пояси хевівейта, і після нього переможець зробить титул WBO вакантним. Цей пояс отримає переможець бою Олександр Усик (18-0, 13 КО) - Джо Джойс.

"Вже без всяких питань: переможець першого бою Джошуа - Ф'юрі зробить титул WBO вакантним. Дуже важливо, щоб перший бій був за всі пояси. А потім буде бій-реванш без пояса WBO", - цитує Гірна BoxingScene.

"Після цих двох боїв переможець вже буде битися з Усиком або Джойсом за WBO", - заявив Гірн.

Очікується, що Джошуа і Ф'юрі проведуть в 2021 році бої влітку і взимку.

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