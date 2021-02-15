Бій Усика з Джойсом буде за пояс чемпіона WBO

Вже у наступному поєдинку українець може стати чемпіоном світу в суперважкій вазі.

Фото: boxingscene.com Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа

Промоутер чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа (23–1, 21 КО) Едді Гірн заявив, що Джошуа і володарь титулу WBC Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) близькі до підписання контракту, який передбачає проведення двох боїв між боксерами.

Перший буде за всі пояси хевівейта, і після нього переможець зробить титул WBO вакантним. Цей пояс отримає переможець бою Олександр Усик (18-0, 13 КО) - Джо Джойс.

"Вже без всяких питань: переможець першого бою Джошуа - Ф'юрі зробить титул WBO вакантним. Дуже важливо, щоб перший бій був за всі пояси. А потім буде бій-реванш без пояса WBO", - цитує Гірна BoxingScene.

"Після цих двох боїв переможець вже буде битися з Усиком або Джойсом за WBO", - заявив Гірн.

Очікується, що Джошуа і Ф'юрі проведуть в 2021 році бої влітку і взимку.