Форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду 5 лютого відзначив свій 36-й день народження.
На честь такого свята португалець вирішив себе побалувати і поповнив свій автопарк рідкісним автомобілем Bugatti Centodieci, інформує AS. Таких авто випущено всього десять.
У Bugatti Centodiec воістину формульні показники: розганяється з місця до 100 км/год всього за 2,4 секунди, а до 200 км - за 6,1 секунди. Повідомляється, що максимальна швидкість Centodiec становить 380 км/год. Вартість такого авто - 8 млн євро.
При цьому Роналду зможе отримати своє авто не раніше, ніж через рік - машина все ще проходить стадію випробувань і найближчим часом пройде тестування в аеродинамічній трубі, щоб переконатися, що автомобіль відповідає бездоганним умовам, очікуваним від його ціни.