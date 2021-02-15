Помер посол України в Китаї
Помер посол України в Китаї
Полураспад «Слуги народа», «партия Разумкова» и новый политпроект Банковой
Полураспад «Слуги народа», «партия Разумкова» и новый политпроект Банковой
Уряд Гвінеї оголосив про початок епідемії Еболи
Уряд Гвінеї оголосив про початок епідемії Еболи
На Закарпатті у горах досі шукають зниклого туриста (оновлено)
На Закарпатті у горах досі шукають зниклого туриста (оновлено)
“Укроборонпром” підписав в ОАЕ угоду на $1 млрд
“Укроборонпром” підписав в ОАЕ угоду на $1 млрд
Вітренко пояснив, чому видобутий в Україні газ не можна продавати населенню за собівартістю
Вітренко пояснив, чому видобутий в Україні газ не можна продавати населенню за собівартістю
​Александр Ткаченко: «Россия опосредованно финансировала «каналы Медведчука». Как минимум, на этапе приобретения»
​Александр Ткаченко: «Россия опосредованно финансировала «каналы Медведчука». Как минимум, на этапе приобретения»
У деяких регіонах Швеції призупинили щеплення вакциною AstraZeneca
У деяких регіонах Швеції призупинили щеплення вакциною AstraZeneca
З вівторка в Україні очікуються двадцятиградусні морози
З вівторка в Україні очікуються двадцятиградусні морози
ГоловнаСпорт

Роналду потішив себе на День народження покупкою рідкісного авто

Розкішний Bugatti Centodiec скоро займе почесне місце в автопарку португальця.

Кріштіану Роналду
Фото: en.as.com
Кріштіану Роналду

Форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду 5 лютого відзначив свій 36-й день народження.

На честь такого свята португалець вирішив себе побалувати і поповнив свій автопарк рідкісним автомобілем Bugatti Centodieci, інформує AS. Таких авто випущено всього десять.

У Bugatti Centodiec воістину формульні показники: розганяється з місця до 100 км/год всього за 2,4 секунди, а до 200 км - за 6,1 секунди. Повідомляється, що максимальна швидкість Centodiec становить 380 км/год. Вартість такого авто - 8 млн євро.

При цьому Роналду зможе отримати своє авто не раніше, ніж через рік - машина все ще проходить стадію випробувань і найближчим часом пройде тестування в аеродинамічній трубі, щоб переконатися, що автомобіль відповідає бездоганним умовам, очікуваним від його ціни.

Кріштіану Роналду
Фото: Instagram
Кріштіану Роналду
Відзначимо, що крім Bugatti Centodieci, його поточна колекція з 20 автомобілів також включає Bugatti Chiron, Mercedes-Benz C220 CDI, Lamborghini Aventador LP 700-4, Aston Martin DB9, три Ferrari, Rolls Royce Phantom і Bentley GT Speed.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також