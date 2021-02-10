Міжнародна федерація футбольної історії склала список кращих гравців світу другої декади XXI століття

Фото: iffhs.de Ліонель Мессі

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) склала список кращих футболістів світу за останнє десятиліття (2011-2020).

Рейтинг очолив капітан аргентинської збірної і "Барселони" Ліонель Мессі. Форвард за останнє десятиліття виграв чотири рази "Золотий м'яч" і двічі Лігу чемпіонів, а також шість разів завоював чемпіонський титул Ла Ліги, п'ять - Кубок Іспанії і чотири - Суперкубок країни.

На другому місці розташувався португальський форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду. Трійку замкнув колишній партнер Мессі по "Барсі", екскапітан збірної Іспанії Андрес Іньєста.

Показово, що в першу десятку рейтингу потрапили відразу два голкіпери - німець Мануель Ноєр і італієць Джанлуїджі Буффон.

У голосуванні взяли участь представники 150 країн.

Топ-10 кращих гравців десятиліття у світі за версією IFFHS:

Ліонель Мессі ("Барселона"/Аргентина) Кріштіану Роналду ("Ювентус"/Португалія) Андрес Іньєста ("Віссел Кобе"/Іспанія) Неймар (ПСЖ/Бразилія) Серхіо Рамос ("Реал"/Іспанія) Мануель Ноєр ("Баварія"/Німеччина) Роберт Левандовський ("Баварія"/Польща) Джанлуїджі Буффон ("Ювентус"/Італія) Златан Ібрагімович ("Мілан"/Швеція) Лука Модрич ("Реал"/Хорватія)

Раніше повідомлялося, що головний тренер "Атлетіко" Дієго Сімеоне став найкращим тренером десятиліття за версією IFFHS.