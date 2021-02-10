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Міжнародна федерація футбольної історії склала список кращих гравців світу другої декади XXI століття

Мессі - найкращий гравець десятиліття.

Ліонель Мессі
Фото: iffhs.de
Ліонель Мессі
Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) склала список кращих футболістів світу за останнє десятиліття (2011-2020).

Рейтинг очолив капітан аргентинської збірної і "Барселони" Ліонель Мессі. Форвард за останнє десятиліття виграв чотири рази "Золотий м'яч" і двічі Лігу чемпіонів, а також шість разів завоював чемпіонський титул Ла Ліги, п'ять - Кубок Іспанії і чотири - Суперкубок країни.

На другому місці розташувався португальський форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду. Трійку замкнув колишній партнер Мессі по "Барсі", екскапітан збірної Іспанії Андрес Іньєста.

Показово, що в першу десятку рейтингу потрапили відразу два голкіпери - німець Мануель Ноєр і італієць Джанлуїджі Буффон.

У голосуванні взяли участь представники 150 країн.

Топ-10 кращих гравців десятиліття у світі за версією IFFHS:

  1. Ліонель Мессі ("Барселона"/Аргентина)
  2. Кріштіану Роналду ("Ювентус"/Португалія)
  3. Андрес Іньєста ("Віссел Кобе"/Іспанія)
  4. Неймар (ПСЖ/Бразилія)
  5. Серхіо Рамос ("Реал"/Іспанія)
  6. Мануель Ноєр ("Баварія"/Німеччина)
  7. Роберт Левандовський ("Баварія"/Польща)
  8. Джанлуїджі Буффон ("Ювентус"/Італія)
  9. Златан Ібрагімович ("Мілан"/Швеція)
  10. Лука Модрич ("Реал"/Хорватія)

Раніше повідомлялося, що головний тренер "Атлетіко" Дієго Сімеоне став найкращим тренером десятиліття за версією IFFHS.

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