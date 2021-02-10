Міжнародна федерація футбольної історії склала список кращих гравців світу другої декади XXI століття

Рейтинг очолив капітан аргентинської збірної і "Барселони" Ліонель Мессі. Форвард за останнє десятиліття виграв чотири рази "Золотий м'яч" і двічі Лігу чемпіонів, а також шість разів завоював чемпіонський титул Ла Ліги, п'ять - Кубок Іспанії і чотири - Суперкубок країни.
На другому місці розташувався португальський форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду. Трійку замкнув колишній партнер Мессі по "Барсі", екскапітан збірної Іспанії Андрес Іньєста.
Показово, що в першу десятку рейтингу потрапили відразу два голкіпери - німець Мануель Ноєр і італієць Джанлуїджі Буффон.
У голосуванні взяли участь представники 150 країн.
Топ-10 кращих гравців десятиліття у світі за версією IFFHS:
- Ліонель Мессі ("Барселона"/Аргентина)
- Кріштіану Роналду ("Ювентус"/Португалія)
- Андрес Іньєста ("Віссел Кобе"/Іспанія)
- Неймар (ПСЖ/Бразилія)
- Серхіо Рамос ("Реал"/Іспанія)
- Мануель Ноєр ("Баварія"/Німеччина)
- Роберт Левандовський ("Баварія"/Польща)
- Джанлуїджі Буффон ("Ювентус"/Італія)
- Златан Ібрагімович ("Мілан"/Швеція)
- Лука Модрич ("Реал"/Хорватія)
Раніше повідомлялося, що головний тренер "Атлетіко" Дієго Сімеоне став найкращим тренером десятиліття за версією IFFHS.