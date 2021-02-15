Під час першої гонки нового сезону NASCAR на "Дейтона Інтернешнл Спідвей" сталася масова аварія за участю 16 машин.
Інцидент стався на 15-му колі після контакту двох лідируючих машин. Одну з них розвернуло на ділянці з щільним трафіком, що призвело до ланцюгової реакції аварій.
На треку з'явилися жовті прапори, потім гонка була перервана через погодні умови.
CRASH!— NASCAR (@NASCAR) February 14, 2021
Multiple contenders are collected in this early accident in the #DAYTONA500. pic.twitter.com/qZro3YXsTj
Раніше повідомлялося, що дворазового чемпіона Формули-1 Фернандо Алонсо під час поїздки на велосипеді збила машина.