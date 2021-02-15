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У першій же гонці сезону NASCAR відбулася грандіозна аварія за участю 16 автомобілів

Гонщики скучили за швидкістю.

Фото: pixabay.com

Під час першої гонки нового сезону NASCAR на "Дейтона Інтернешнл Спідвей" сталася масова аварія за участю 16 машин.

Інцидент стався на 15-му колі після контакту двох лідируючих машин. Одну з них розвернуло на ділянці з щільним трафіком, що призвело до ланцюгової реакції аварій.

На треку з'явилися жовті прапори, потім гонка була перервана через погодні умови.

Раніше повідомлялося, що дворазового чемпіона Формули-1 Фернандо Алонсо під час поїздки на велосипеді збила машина.

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