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Під час першої гонки нового сезону NASCAR на "Дейтона Інтернешнл Спідвей" сталася масова аварія за участю 16 машин.

Інцидент стався на 15-му колі після контакту двох лідируючих машин. Одну з них розвернуло на ділянці з щільним трафіком, що призвело до ланцюгової реакції аварій.

На треку з'явилися жовті прапори, потім гонка була перервана через погодні умови.

CRASH!



Multiple contenders are collected in this early accident in the #DAYTONA500. pic.twitter.com/qZro3YXsTj — NASCAR (@NASCAR) February 14, 2021

Раніше повідомлялося, що дворазового чемпіона Формули-1 Фернандо Алонсо під час поїздки на велосипеді збила машина.