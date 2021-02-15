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У 21-річної української чемпіонки Європи з художньої гімнастики діагностований рак

Валерія Юзьвяк потребує дорогого лікування в Німеччині.

Валерія Юзьвяк
Фото: Instagram
Валерія Юзьвяк

Дворазова чемпіонка Європи і бронзова призерка чемпіонату світу з художньої гімнастики Валерія Юзьвяк повідомила в Instagram про те, що у неї виявили рабдоміосаркому - агресивну злоякісну пухлину.

21-річна спортсменка розповіла, що вона потребує дорогого лікування в Німеччині і просить своїх уболівальників про підтримку.

Юзьвяк на чемпіонаті Європі-2020 у Києві завоювала "золото" у вправі з п'ятьма м'ячами і "золото" командного заліку разом зі збірною України, також завоювала "бронзу" чемпіонату світу-2018 в Софії (Болгарія) і "срібло" Європейських Ігор-2019 в Мінську.

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