Фото: Instagram Валерія Юзьвяк

Дворазова чемпіонка Європи і бронзова призерка чемпіонату світу з художньої гімнастики Валерія Юзьвяк повідомила в Instagram про те, що у неї виявили рабдоміосаркому - агресивну злоякісну пухлину.

21-річна спортсменка розповіла, що вона потребує дорогого лікування в Німеччині і просить своїх уболівальників про підтримку.

Юзьвяк на чемпіонаті Європі-2020 у Києві завоювала "золото" у вправі з п'ятьма м'ячами і "золото" командного заліку разом зі збірною України, також завоювала "бронзу" чемпіонату світу-2018 в Софії (Болгарія) і "срібло" Європейських Ігор-2019 в Мінську.