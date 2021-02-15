Помер посол України в Китаї
Помер посол України в Китаї
Полураспад «Слуги народа», «партия Разумкова» и новый политпроект Банковой
Полураспад «Слуги народа», «партия Разумкова» и новый политпроект Банковой
Уряд Гвінеї оголосив про початок епідемії Еболи
Уряд Гвінеї оголосив про початок епідемії Еболи
На Закарпатті у горах досі шукають зниклого туриста (оновлено)
На Закарпатті у горах досі шукають зниклого туриста (оновлено)
“Укроборонпром” підписав в ОАЕ угоду на $1 млрд
“Укроборонпром” підписав в ОАЕ угоду на $1 млрд
Вітренко пояснив, чому видобутий в Україні газ не можна продавати населенню за собівартістю
Вітренко пояснив, чому видобутий в Україні газ не можна продавати населенню за собівартістю
​Александр Ткаченко: «Россия опосредованно финансировала «каналы Медведчука». Как минимум, на этапе приобретения»
​Александр Ткаченко: «Россия опосредованно финансировала «каналы Медведчука». Как минимум, на этапе приобретения»
У деяких регіонах Швеції призупинили щеплення вакциною AstraZeneca
У деяких регіонах Швеції призупинили щеплення вакциною AstraZeneca
З вівторка в Україні очікуються двадцятиградусні морози
З вівторка в Україні очікуються двадцятиградусні морози
ГоловнаСпорт

Тіріль Екгофф встановила для біатлоністок рекорд чемпіонатів світу

Норвежка поки непереможна в Поклюці.

Тіріль Екгофф встановила для біатлоністок рекорд чемпіонатів світу
Тіріль Екгофф
Фото: Eberhard Thonfeld / imago-images.de / Global Look Press

Напередодні в словенській Поклюці були розіграні дві нагороди чемпіонату світу з біатлону - в чоловічому і жіночому пасьюті.

Серед біатлоністок гонку переслідування виграла Тіріль Екгофф.

Таким чином, 30-річна норвежка встановила досягнення, яке раніше не підкорялося жодної спортсменці.

Екгофф завоювала "золото" в перших трьох гонках ЧС, в яких брала участь, а саме в змішаній естафеті, спринті та гонці переслідування.

Раніше подібним досягненням відзначився п'ятиразовий олімпійський чемпіон француз Мартен Фуркад, який ЧС-2016 також почав з трьох золотих медалей.

Завтра в Поклюці пройде жіноча індивідуальна гонка.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також