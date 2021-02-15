Тіріль Екгофф встановила для біатлоністок рекорд чемпіонатів світу

Норвежка поки непереможна в Поклюці.

Напередодні в словенській Поклюці були розіграні дві нагороди чемпіонату світу з біатлону - в чоловічому і жіночому пасьюті.

Серед біатлоністок гонку переслідування виграла Тіріль Екгофф.

Таким чином, 30-річна норвежка встановила досягнення, яке раніше не підкорялося жодної спортсменці.

Екгофф завоювала "золото" в перших трьох гонках ЧС, в яких брала участь, а саме в змішаній естафеті, спринті та гонці переслідування.

Раніше подібним досягненням відзначився п'ятиразовий олімпійський чемпіон француз Мартен Фуркад, який ЧС-2016 також почав з трьох золотих медалей.

Завтра в Поклюці пройде жіноча індивідуальна гонка.