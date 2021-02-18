На кону бою Усик - Джойс буде стояти пояс чемпіона світу WBO, але "тимчасовий"

Повноцінний пояс WBO оскаржать Ф'юрі і Джошуа в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу

Колишній абсолютний чемпіон світу в крузервейте Олександр Усик (18-0, 13 КО) проведе бій проти Джо Джойса (12-0, 11 КО) за титул "тимчасового" чемпіона світу за версією WBO.

Про рішення Всесвітньої боксерської організації в інтерв'ю Sky Sports повідомив глава Matchroom Boxing Едді Гірн, інформує xsport.ua.

Таким чином, переможець поєдинку між володарем пояса WBC Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) і володарем поясів за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) стане абсолютним чемпіоном світу. Останній раз таким титулом володів Леннокс Льюїс більше 20 років тому.

Раніше стало відомо, що за бій Усик - Джойс будуть призначені промоутерські торги, тому що команди українця і британця не змогли домовитися про умови поєдинку.