Путін вперше прокоментував закриття "телеканалів Медведчука"
Путін вперше прокоментував закриття "телеканалів Медведчука"
Ексзаступник Супрун Павло Ковтонюк пішов з Київської школи економіки через фото Милованова зі Шкарлетом (оновлено)
Ексзаступник Супрун Павло Ковтонюк пішов з Київської школи економіки через фото Милованова зі Шкарлетом (оновлено)
Геращенко покинула телестудію через сексистське висловлювання Арестовича – порівняв ”ЄС” з ”жіночим ПТУ”
Геращенко покинула телестудію через сексистське висловлювання Арестовича – порівняв ”ЄС” з ”жіночим ПТУ”
Вітренко пропонує Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва та Наглядову раду Нафтогазу
Вітренко пропонує Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва та Наглядову раду Нафтогазу
У Боярці дві семикласниці отруїлися "дротаверином", одна дівчинка померла (оновлено)
У Боярці дві семикласниці отруїлися "дротаверином", одна дівчинка померла (оновлено)
Вітренка позбавлять статусу "в.о." міністра, якщо Рада втретє провалить його кандидатуру
Вітренка позбавлять статусу "в.о." міністра, якщо Рада втретє провалить його кандидатуру
СБУ оголосила про підозру Шарію
СБУ оголосила про підозру Шарію
Вітренко публічно назвав причини, через які вимагає звільнення керівництва "Нафтогазу"
Вітренко публічно назвав причини, через які вимагає звільнення керівництва "Нафтогазу"
Івано-Франківська область вирішила ввести жорсткий карантин через "майже критичну" ситуацію з коронавірусом
Івано-Франківська область вирішила ввести жорсткий карантин через "майже критичну" ситуацію з коронавірусом
ГоловнаСпорт

Легрейд виграв індивідуальну гонку на чемпіонаті світу з біатлону, Прима - в топ-10

ЧС в Поклюці перевалив за екватор.

Легрейд виграв індивідуальну гонку на чемпіонаті світу з біатлону, Прима - в топ-10
Фото: EPA/UPG

У словенській Поклюці був розіграний 7-й комплект нагород чемпіонату світу з біатлону.

Індивідуальну гонку на 20 кілометрів з чотирма вогневими рубежами у чоловіків виграв Стурла Голм Легрейд, який бездоганно відпрацював на вогневих рубежах.

17 секунд програв норвежцю представник німецької збірної Арнд Пайффер.

Бронзова нагорода дісталася співвітчизнику Легрейда Йоханнесу Дале.

Кращий серед українців Артем Прима з одним промахом зайняв 9-е місце.

Інші українські біатлоністи гонку провалили.

Індивідуальна гонка, чоловіки.

  1. Стурла Легрейд (0+0+0+0) 49:27,6
  2. Арнд Пайффер (0+0+0+0) +16,9
  3. Йоханнес Дале (0+1+0+0) +40,9

...

  • 9. Артем Прима (0+0+0+1) +2:31,2
  • 44. Артем Тищенко (0+0+0+1) +5:13,7
  • 46. Антон Дудченко (0+2+0+1) +5:18,6
  • 67. Дмитро Підручний (1+2+2+1) +6:40,2
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,
Новини по темі:

Читайте також