ЧС в Поклюці перевалив за екватор.

У словенській Поклюці був розіграний 7-й комплект нагород чемпіонату світу з біатлону.

Індивідуальну гонку на 20 кілометрів з чотирма вогневими рубежами у чоловіків виграв Стурла Голм Легрейд, який бездоганно відпрацював на вогневих рубежах.

17 секунд програв норвежцю представник німецької збірної Арнд Пайффер.

Бронзова нагорода дісталася співвітчизнику Легрейда Йоханнесу Дале.

Кращий серед українців Артем Прима з одним промахом зайняв 9-е місце.

Інші українські біатлоністи гонку провалили.

Sturla Holm Laegreid is your new Men's 20km Individual World Champion - what a season he is having! 🤩



🥇🇳🇴 Sturla Holm Laegreid @NSSF_Biathlon

🥈🇩🇪 Arnd Peiffer @skiverband

🥉🇳🇴 Johannes Dale @NSSF_Biathlon https://t.co/bk5aBBso9Q #Pokljuka2021 pic.twitter.com/5wKFcgF9lq — IBU World Cup (@IBU_WC) February 17, 2021

Індивідуальна гонка, чоловіки.

Стурла Легрейд (0+0+0+0) 49:27,6 Арнд Пайффер (0+0+0+0) +16,9 Йоханнес Дале (0+1+0+0) +40,9

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