Швеція знову залишила Україну без медалі на чемпіонаті світу з біатлону

У словенській Поклюці на чемпіонаті світу з біатлону пройшла сингл-мікст естафета.

Збірну України представляли Артем Прима і Да'я Блашко. Український тандем дуже рівно пройшов свої етапи, після кожної стрільби був в групі лідерів і в підсумку посів 4-е місце.

Знову нашу команду в боротьбі за "бронзу" випередила збірна Швеції, і знову на останньому етапі за Швецію бігла Ганна Еберг.

А переможцем гонки стала команда Франції в складі Антоніна Гігонна і Жюлі Симон.

"Срібло" у норвезького тандему Йоханнес Бйо-Тіріль Екгофф.

Результати гонки: