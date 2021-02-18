У Боярці дві семикласниці отруїлися "дротаверином", одна дівчинка померла (оновлено)
У Боярці дві семикласниці отруїлися "дротаверином", одна дівчинка померла (оновлено)
Івано-Франківська область вирішила ввести жорсткий карантин через "майже критичну" ситуацію з коронавірусом
Івано-Франківська область вирішила ввести жорсткий карантин через "майже критичну" ситуацію з коронавірусом
Помер актор Андрій М'ягков, який зіграв одну з головних ролей в "Іронії долі"
Помер актор Андрій М'ягков, який зіграв одну з головних ролей в "Іронії долі"
Александр Ткаченко: «На Большую реставрацию мы заложили 2 миллиарда в этом году»
Александр Ткаченко: «На Большую реставрацию мы заложили 2 миллиарда в этом году»
Україна з наступного тижня повертається до адаптивного карантину (оновлено)
Україна з наступного тижня повертається до адаптивного карантину (оновлено)
Путін вперше прокоментував закриття "телеканалів Медведчука"
Путін вперше прокоментував закриття "телеканалів Медведчука"
В Україні змінили порядок призову на військову службу
В Україні змінили порядок призову на військову службу
​Посол Німеччини: поїздки по безвізу для українців не відновляться ще кілька місяців
​Посол Німеччини: поїздки по безвізу для українців не відновляться ще кілька місяців
Експорт зброї. Що він значить для України
Експорт зброї. Що він значить для України
ГоловнаСпорт

Швеція знову залишила Україну без медалі на чемпіонаті світу з біатлону

У Поклюці пройшла сингл-мікст естафета.

Швеція знову залишила Україну без медалі на чемпіонаті світу з біатлону
Фото: EPA/UPG

У словенській Поклюці на чемпіонаті світу з біатлону пройшла сингл-мікст естафета.

Збірну України представляли Артем Прима і Да'я Блашко. Український тандем дуже рівно пройшов свої етапи, після кожної стрільби був в групі лідерів і в підсумку посів 4-е місце.

Знову нашу команду в боротьбі за "бронзу" випередила збірна Швеції, і знову на останньому етапі за Швецію бігла Ганна Еберг.

А переможцем гонки стала команда Франції в складі Антоніна Гігонна і Жюлі Симон.

"Срібло" у норвезького тандему Йоханнес Бйо-Тіріль Екгофф.

Результати гонки:

  1. Франція (0+5) 36:42,4
  2. Норвегія (0+9) +2,8
  3. Швеція (0+8) +22,6
  4. УКРАЇНА (0+2) +35,9
  5. Італія (1+6) +55,2
  6. Австрія (1+7) +1:03,5
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також