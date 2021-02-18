Швеція знову залишила Україну без медалі на чемпіонаті світу з біатлону

У словенській Поклюці на чемпіонаті світу з біатлону пройшла сингл-мікст естафета.
Збірну України представляли Артем Прима і Да'я Блашко. Український тандем дуже рівно пройшов свої етапи, після кожної стрільби був в групі лідерів і в підсумку посів 4-е місце.
Знову нашу команду в боротьбі за "бронзу" випередила збірна Швеції, і знову на останньому етапі за Швецію бігла Ганна Еберг.
А переможцем гонки стала команда Франції в складі Антоніна Гігонна і Жюлі Симон.
"Срібло" у норвезького тандему Йоханнес Бйо-Тіріль Екгофф.
Результати гонки:
- Франція (0+5) 36:42,4
- Норвегія (0+9) +2,8
- Швеція (0+8) +22,6
- УКРАЇНА (0+2) +35,9
- Італія (1+6) +55,2
- Австрія (1+7) +1:03,5