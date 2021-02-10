Збірній Україні не вистачило півсекунди, щоб створити сенсацію в першій гонці чемпіонату світу з біатлону

У словенській Поклюці стартував чемпіонат світу-2021 з біатлону.

Першу гонку в лісистому карстовому плато національного парку "Триглав" - змішану естафету 4х7,5 кілометрів виграла команда Норвегії, яка підтвердила статус фаворита.

Друге місце зайняла збірна Австрії.

Нашому квартету в складі Артема Прими, Дмитра Підручного, Юлії Джими і Олени Підгрушної не вистачило півсекунди до медалі - "бронза" на фінішній прямій "спливла" команді Швеції.

Додамо, що до останнього вогневого рубежу капітан жіночої збірної Підгрушна підійшла другою. Однак наші суперниці в особі представниці Австрії Лізи Терези Гаузер і шведки Ганни Оберг витратили на закриття п'яти мішеней 6 і 5 патронів відповідно. Підгрушної знадобилося для цього 8 патронів.

Відзначимо, ЧС-2021 триватиме до 21 лютого. Будуть розіграні ще 11 комплектів нагород.

Результати гонки: