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Збірній Україні не вистачило півсекунди, щоб створити сенсацію в першій гонці чемпіонату світу з біатлону

Наша команда посіла 4-е місце.

Збірній Україні не вистачило півсекунди, щоб створити сенсацію в першій гонці чемпіонату світу з біатлону
Фото: biathlonworld.com (Feature_Kosecki)

У словенській Поклюці стартував чемпіонат світу-2021 з біатлону.

Першу гонку в лісистому карстовому плато національного парку "Триглав" - змішану естафету 4х7,5 кілометрів виграла команда Норвегії, яка підтвердила статус фаворита.

Друге місце зайняла збірна Австрії.

Нашому квартету в складі Артема Прими, Дмитра Підручного, Юлії Джими і Олени Підгрушної не вистачило півсекунди до медалі - "бронза" на фінішній прямій "спливла" команді Швеції.

Додамо, що до останнього вогневого рубежу капітан жіночої збірної Підгрушна підійшла другою. Однак наші суперниці в особі представниці Австрії Лізи Терези Гаузер і шведки Ганни Оберг витратили на закриття п'яти мішеней 6 і 5 патронів відповідно. Підгрушної знадобилося для цього 8 патронів.

Відзначимо, ЧС-2021 триватиме до 21 лютого. Будуть розіграні ще 11 комплектів нагород.

Результати гонки:

  1. Норвегия (0+11) 1:20:19,3
  2. Австрія (0+2) +27,0
  3. Швеція (0+8) +30,6
  4. УКРАЇНА (0+8) +31,1
  5. Франція (1+10) + 46,2
  6. Італія (0+6) +58,9
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