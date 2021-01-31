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Україна посіла четверте місце в медальному заліку чемпіонату Європи з біатлону

У скарбничці нашої збірної 3 медалі.

Фото: twitter.com/IBU_CUP

У польському Душники-Здруй завершився чемпіонат Європи з біатлону.

В останній день змагань скарбничка збірної України поповнився бронзовою медаллю, завойованою в змішаній естафеті.

Український квартет у складі Ірини Петренко, Віти Семеренко, Богдана Цимбала і Артема Прими поступився лише командам Норвегії та Німеччини.

Змішана естафета.

  1. Норвегія (1+ 7 1:01:23,7
  2. Німеччина (0+7) +30,7
  3. УКРАЇНА (0+10) +52,5
  4. Литва (0+5) +1:02,4
  5. Італія (0+10) +1:14,4
  6. Австрія (0+3) +1:14,5

Таким чином, на чемпіонаті Європи збірна України завоювала повний комплект медалей, розділивши 4-5 місця в загальнокомандному заліку зі збірною Німеччини.

Раніше Артем Прима став чемпіоном Європи в гонці переслідування, а Анастасія Муркушіна завоювала "срібло" в індивідуальній гонці.

Медальний залік ЧЄ-2021 з біатлону:

  • 1. Латвія 2-0-0
  • 1. Польща 2-0-0
  • 3. Норвегія 1-3-3
  • 4. Німеччина 1-1-1
  • 4. УКРАЇНА 1-1-1
  • 6. Швейцарія 1-0-0
  • 7. Росія 0-1-3
  • 8. Чехія 0-1-0
  • 8. Франція 0-1-0
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