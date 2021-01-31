Україна посіла четверте місце в медальному заліку чемпіонату Європи з біатлону

Фото: twitter.com/IBU_CUP

У польському Душники-Здруй завершився чемпіонат Європи з біатлону.

В останній день змагань скарбничка збірної України поповнився бронзовою медаллю, завойованою в змішаній естафеті.

Український квартет у складі Ірини Петренко, Віти Семеренко, Богдана Цимбала і Артема Прими поступився лише командам Норвегії та Німеччини.

Змішана естафета.

Норвегія (1+ 7 1:01:23,7 Німеччина (0+7) +30,7 УКРАЇНА (0+10) +52,5 Литва (0+5) +1:02,4 Італія (0+10) +1:14,4 Австрія (0+3) +1:14,5

Таким чином, на чемпіонаті Європи збірна України завоювала повний комплект медалей, розділивши 4-5 місця в загальнокомандному заліку зі збірною Німеччини.

Раніше Артем Прима став чемпіоном Європи в гонці переслідування, а Анастасія Муркушіна завоювала "срібло" в індивідуальній гонці.

Медальний залік ЧЄ-2021 з біатлону: