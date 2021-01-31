Україна посіла четверте місце в медальному заліку чемпіонату Європи з біатлону

У польському Душники-Здруй завершився чемпіонат Європи з біатлону.
В останній день змагань скарбничка збірної України поповнився бронзовою медаллю, завойованою в змішаній естафеті.
Український квартет у складі Ірини Петренко, Віти Семеренко, Богдана Цимбала і Артема Прими поступився лише командам Норвегії та Німеччини.
Змішана естафета.
- Норвегія (1+ 7 1:01:23,7
- Німеччина (0+7) +30,7
- УКРАЇНА (0+10) +52,5
- Литва (0+5) +1:02,4
- Італія (0+10) +1:14,4
- Австрія (0+3) +1:14,5
Таким чином, на чемпіонаті Європи збірна України завоювала повний комплект медалей, розділивши 4-5 місця в загальнокомандному заліку зі збірною Німеччини.
Раніше Артем Прима став чемпіоном Європи в гонці переслідування, а Анастасія Муркушіна завоювала "срібло" в індивідуальній гонці.
Медальний залік ЧЄ-2021 з біатлону:
- 1. Латвія 2-0-0
- 1. Польща 2-0-0
- 3. Норвегія 1-3-3
- 4. Німеччина 1-1-1
- 4. УКРАЇНА 1-1-1
- 6. Швейцарія 1-0-0
- 7. Росія 0-1-3
- 8. Чехія 0-1-0
- 8. Франція 0-1-0