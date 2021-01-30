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Федерація футболу Франції підтримала українського підлітка, жорстоко побитого в Парижі

Організація переживає про стан здоров'я 15-річного українця.

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре
Фото: EPA/UPG
Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре

Федерація футболу Франції (FFF) підтримала українського підлітка Юрія, який був жорстоко побитий в Парижі групою невідомих.

Мама 15-річного українця в Instagram опублікувала фотографію, на якій показані подарунки від FFF.

"Федерація футболу Франції думає про побитого Юрія", - свідчить підпис під фото.

Нагадаємо, в п'ятницю, 22 січня, на Юрія напали неподалік Ейфелевої вежі. Група невідомих атакувала компанію студентів коледжу з металевими палицями, битами і ножами.

Зараз українець перебуває в комі в реанімації. У нього пробитий в декількох місцях череп, переломи рук, ножові поранення і травма очей.

Раніше на підтримку українця виступив форвард збірної Франції Антуан Грізманн і мер Парижа Анн Ідальго.

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